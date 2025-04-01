Bakan Hakan Fidan, Fransa’yı ziyaret edecek

Görüşmelerde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Dışişleri kaynaklarına göre Bakan Fidan, Fransa ile ilişkilerde olumlu gündemin ön planda tutulmasına ve karşılıklı diyaloğun güçlendirilmesine vurgu yapacak. Ayrıca, şu konuların altını çizmesi bekleniyor:

Enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi,

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi,

Savunma sanayii alanında iş birliğinin artırılması ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması,

Terörle mücadelede ortak bir duruş sergilenmesinin gerekliliği.

Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Güvenliği

Bakan Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik bir perspektiften ele alınması gerektiğini vurgulaması ve şu hususlara değinmesi bekleniyor:

Türkiye-AB ilişkilerinin bazı AB ülkelerinin iç siyasetlerine malzeme edilmemesi,

Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde kritik bir rol üstlendiği ve yeni güvenlik mimarisinde daha fazla iş birliği sağlanması,

Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması konusunda Fransa’dan somut adımlar beklendiği.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler

Bakan Fidan’ın gündeme taşıyacağı konular arasında, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ve adil bir barış için Türkiye’nin oynayabileceği arabulucu rolü ve şu başlıklar yer alıyor:

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG varlığının sona erdirilmesi ve DEAŞ ile mücadelede iş birliği,

Suriye ile yeni yönetimle temasların artırılması ve yaptırımların kaldırılması,

İsrail’in bölgedeki güvenliği tehdit eden eylemlerine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi,

Gazze’deki insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun sorumluluk alması.

Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı bir seyir izliyor. 2023’te yaklaşık 21 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2024’te 22,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Fransa’nın ihracatında 11., ithalatında 12. sırada yer alırken, Fransa ise Türkiye’nin ihracatında 6., ithalatında 7. sırada bulunuyor. Fransa’da yaşayan 800 bine yakın Türk vatandaşı, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları güçlendiren önemli bir köprü vazifesi görüyor.