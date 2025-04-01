Diyarbakır’daki evlat nöbeti 2037’nci gününde! Aileler bayramda da bekleyişte

Bir bayramı daha çocuklarından uzakta, hasret çekerek geçiriyorlar.



Diyarbakır'da evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2037'nci güne ulaştı. Evlat nöbetini sürdüren aileler, bayramda evlatlarından müjdeli haber gelmesini bekliyor.



Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren anne ve babalar, "teslim olun" çağrısı yaptı.



Aileler, çocuklarından güzel haber gelene kadar nöbet çadırından ayrılmamaya kararlı.