Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava ulaşımına ilişkin alınan önlemleri duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal
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Bakan Uraloğlu, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm ilgili havayolu şirketlerinin 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“13 Haziran 2025 sabahı İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları nedeniyle bölgedeki güvenlik riskleri artmıştır. Bu kapsamda İsrail, İran (Tahran), Irak (Bağdat) ve Suriye hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Yayınlanan NOTAM’lar doğrultusunda, bu hava sahalarının kullanımı durdurulmuş, alternatif uçuş rotaları belirlenmiştir.”

Uraloğlu, yolcu ve uçuş ekibi güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından kriz masası oluşturulmuş, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Şu an için risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır” dedi.

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