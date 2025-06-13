İsrail İran'a yeni bir saldırı daha başlattı!

Son dakika gelişmesine göre İsrail, İran’ın Tebriz, Şiraz, Burucerd ve Hamedan kentlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenledi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, sabaha karşı 04.00 sularında başlayan saldırılarda Natanz’daki nükleer tesis de hedef alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail İran'a yeni bir saldırı daha başlattı!
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İsrail'in saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda üst düzey komutan ile nükleer bilim insanlarının hayatını kaybettiği ileri sürüldü. İran basını, en az 20 üst düzey askeri yetkilinin öldüğünü duyurdu.

İran yönetimi saldırıları "savaş ilanı" olarak nitelendirirken, sert karşılık verileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların “tehlike ortadan kalkana kadar” süreceğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, saldırıların aşamalı bir plan doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, “Uzun bir operasyona hazırlıklı olmalıyız” dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İki ay önce İran’a anlaşma için 60 gün süre tanımıştım. Bu, 61'inci gün. Onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama yapmadılar. Şimdi muhtemelen ikinci bir şansları var" ifadelerini kullandı.

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