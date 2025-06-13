Erdoğan'dan İsrail’in İran saldırısına sert tepki: Dünya bu haydutluğa dur demeli

Erdoğan, saldırının uluslararası hukuku hiçe sayan açık bir provokasyon olduğunu belirterek, “Netanyahu yönetimi, pervasız ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir” dedi.

İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de komşu İran’ı hedef alarak bölgedeki gerilimi tehlikeli bir boyuta taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, “Gazze’deki insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskılar artarken ve İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereler sürerken gerçekleştirilen bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

"İsrail haydutluğuna dur denilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan eylemlerine karşı daha kararlı bir tutum alınması gerektiğini vurguladı.

“Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğini ifade etti.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin komşusu İran’a yönelik saldırıyı lanetlediğini de belirterek, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.