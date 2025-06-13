Okulda öğretmeni öldürdü: İfadesi herkesi şok etti!

Oluk, paltosunun altına gizlediği otomatik av tüfeğiyle Öz’ün odasına girdi ve 10 el ateş etti. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Muhammed Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Berkehan Oluk, polis gelene kadar okulda bekledi ve gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüpheli Oluk’un 10’dan fazla suç kaydının bulunduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. İkili arasında, birlikte yaşadıkları dönemde geçimsizlik olduğu ve bu durumun zamanla husumete dönüştüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Oluk, Konya Adliyesi’ne sevk edildi. Basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna ise, “Pişman değilim” yanıtını verdi.

Öte yandan hayatını kaybeden öğretmen Muhammed Öz’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi’nde toprağa verilmek üzere götürüldü.