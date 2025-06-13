İzmir'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 11.30 sıralarında başlayan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale için 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye yönlendirildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

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