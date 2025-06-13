İsrail'in saldırıları piyasayı sarstı: Gram altın rekor kırdı, petrol son ayların zirvesinde

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Petrol fiyatları yüzde 13 oranında artış göstererek yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı şekilde altın ve döviz kurları da yükselişe geçti.

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İsrail'in saldırıları piyasayı sarstı: Gram altın rekor kırdı, petrol son ayların zirvesinde
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Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 73,58 dolardan işlem görmeye başladı. Bu artış, son dönemlerdeki en sert yükselişlerden biri olarak dikkat çekti.

Altın fiyatları da yükseliş trendine girdi. Haftanın son işlem gününde ons altın, son 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Gram altın ise rekor kırarak 4 bin 373 lira seviyesine kadar yükseldi.

Döviz kurları da jeopolitik gerilimden etkilendi. Dolar, 39 lira 77 kuruşa çıkarak 40 lira sınırına yaklaştı. Euro ise 46 liranın üzerinde işlem görmeye başladı.

Uzmanlar, İsrail-İran hattındaki gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerinin bir süre daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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