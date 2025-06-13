KKTC heyeti İsrail saldırıları sonrası İran'dan dönemedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İran’da bulunan heyetinin, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edildiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
KKTC heyeti İsrail saldırıları sonrası İran'dan dönemedi
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KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Hamadan kentinde düzenlediği “3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları”na katılan KKTC heyetinin, yaşanan gelişmeler nedeniyle hava yoluyla ülkeye dönemediği belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığındaki heyette, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç’ın yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Heyetin, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde güvenli bir şekilde misafir edildiği aktarılan açıklamada, “Heyetimizin en kısa sürede ve en güvenli şekilde ülkemize dönüşlerinin sağlanması için Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir” denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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