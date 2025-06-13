İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyonun üzerinde hap ele geçirildi

İstanbul'un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu imalatı yapan şebekelere ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda toplam 2 milyon 535 bin 680 uyuşturucu hap, 266 kilogram kimyasal madde ve yüzbinlerce boş kapsül ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyonun üzerinde hap ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul’un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonunu kamuoyuna duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü operasyonlar, bir iş yeri ile bir uyuşturucu imalathanesine yönelik eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlarda, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.

2 MİLYONDAN FAZLA HAP VE TONLARCA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda elde edilen verilere göre emniyet güçleri 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap, 266 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makine ele geçirdi.

BAKAN YERLİKAYA: “HER SOKAKTA BİZ VARIZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Küresel bir felaket olan uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.”

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