İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı: Havalimanı hedef alındı

Son dakika gelişmesine göre, İsrail ordusu İran’ın kuzeybatısındaki Tebriz kentine saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırının hedeflerinden birinin Tebriz Havalimanı olduğunu ileri sürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı: Havalimanı hedef alındı
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İran devletinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının boyutuna ve olası can kayıplarına ilişkin bilgiler netlik kazanmadı. Bölgeden gelen ilk haberlerde, İsrail’in saldırısının nokta atışıyla gerçekleştirildiği ve kritik altyapı tesislerinin hedef alındığı iddia ediliyor.

Gelişmeler oldukça açıklanacak yeni bilgilerle haber güncellenecek.

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