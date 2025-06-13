İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı: Havalimanı hedef alındı

İran devletinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının boyutuna ve olası can kayıplarına ilişkin bilgiler netlik kazanmadı. Bölgeden gelen ilk haberlerde, İsrail’in saldırısının nokta atışıyla gerçekleştirildiği ve kritik altyapı tesislerinin hedef alındığı iddia ediliyor.

Gelişmeler oldukça açıklanacak yeni bilgilerle haber güncellenecek.