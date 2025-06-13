İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış: İncirlik ve Kürecik, TSK kontrolüne alınsın!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’ın İsrail’e yönelik İHA saldırısı sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış: İncirlik ve Kürecik, TSK kontrolüne alınsın!
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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Perinçek, Batı’nın İran’a olası bir karşı saldırısına sert tepki göstererek, “İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Perinçek, Türkiye’de bulunan İncirlik ve Kürecik üslerinin derhal Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolüne alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında Filistin davasına da atıfta bulunan Perinçek, İran’ın Gazze ile aynı cephede yer aldığını belirtti:

"İran’a saldırı Türkiye’ye saldırıdır. İncirlik ve Kürecik Üsleri derhal Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne alınmalıdır. Gazze ve Filistin’in yanında olanlar, İran’ın da yanındadır."

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