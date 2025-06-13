Gazeteci Ali Mofatteh açıkladı: İngiltere Kıbrıs’tan İsrail’e destek veriyor

İran’daki gelişmeleri değerlendiren gazeteci Ali Mofatteh, Ulusal Kanal canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mofatteh, İran'ın hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu ve saldırının İran tarafından başlatıldığını söyledi.

“Son gelen bilgilere göre İran 200 ila 300 arasında İHA’yı İsrail’e yönlendirdi. Bu, resmi kanallar tarafından da teyit ediliyor. İsrail ordusu 100’den fazla İHA’nın sınırlarına ulaştığını açıkladı. Şu anda İran’ın gönderdiği İHA’lar İsrail hava sahasına girmeye başladı,” dedi.

Mofatteh, İran saldırısının yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, saldırı sürecinin ne kadar süreceğinin henüz öngörülemediğini söyledi.

En dikkat çeken bilgi ise İran’ın saldırısına karşılık olarak İngiltere ve ABD’nin devreye girmesi oldu. Ali Mofatteh, İngiltere’nin İsrail’e destek amaçlı Kıbrıs’taki üslerini kullandığını şu sözlerle dile getirdi:

“İngilizler, Kıbrıs’taki askeri üslerinden İsrail’e destek veriyor. ABD, İngiltere ve İsrail şu anda koordineli biçimde İran’ın saldırısına karşılık veriyor.”

Mofatteh’in açıklamalarına göre, İran’ın gönderdiği insansız hava araçları İsrail’in saldırısından yaklaşık 3 saat önce havalanarak karşı atağa geçti.