Çelik’ten İsrail’in saldırısına sert tepki: Tüm dünya somut tedbir almalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısını sert ifadelerle kınadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çelik’ten İsrail’in saldırısına sert tepki: Tüm dünya somut tedbir almalı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, saldırının “vahşi ve barbar” olduğunu belirterek, “İsrail’in saldırganlığı yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Bu saldırılara karşı tüm dünya somut ve ortak tedbirler almalıdır” dedi.

Saldırının hiçbir hukuki ve ahlaki meşruiyetinin olmadığını vurgulayan Çelik, “İsrail, İran’a saldırarak bölgede yeni bir yangını körükledi. Bu hukuk dışı eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Netanyahu hükümetine yaptığı uyarılara da dikkat çeken Çelik, “Tüm dünya bu uyarılara kulak vermelidir. İsrail’in, Gazze’deki soykırım suçlarına yönelik uluslararası baskıyı dağıtmak için bu saldırıyı gerçekleştirdiği açıktır. Soykırımcı eylemlerden dikkatleri uzaklaştırmak için yeni bir cephe açtı” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının devamında İsrail’in, ABD ile İran arasında süren diplomatik süreci de sabote ettiğini dile getiren Çelik, “İsrail’in bu saldırısıyla diplomasiyi sabote ettiği net bir şekilde ortadadır. Bu saldırgan tutum, yalnızca bölgesel barışı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir” dedi.

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