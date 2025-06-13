İsrail'den İran'a terör saldırısı: Çok sayıda can kaybı

Saldırılar sırasında İran’ın nükleer bilim insanlarının ve üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği bildirildi. İran ise İsrail'e karşılık olarak 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Gelişmeler bölgesel gerilimi tırmandırırken, hem İran hem İsrail tarafında olağanüstü hal tedbirleri alınmaya başlandı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA!

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırıların ardından bazı önemli görevlere yeni atamalar yaptı. Habibullah Seyyari, Genelkurmay Başkan Vekilliğine; Ahmed Vahidi ise Devrim Muhafızları Komutanlığına getirildi.

İran resmi ajansı IRNA, saldırılarda Tahran’daki bazı sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kamraniye ve Mahallati semtlerindeki bazı binaların ciddi hasar gördüğü, Tebriz kentinde ise 5 farklı noktaya saldırı düzenlendiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ!

Tasnim Haber Ajansı, saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin de saldırılarda yaşamını yitirdiği iddia edildi.

AĞIR BEDELLER ÖDENECEK!

İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in saldırısına “sert karşılık” verileceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’in saldırısından ABD’nin de sorumlu olduğunu savunarak, “Uluslararası hukuka göre yanıt verme hakkımız var” açıklamasında bulundu. İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar tüm sivil ve askeri uçuşlara kapattı.

Dini lider Hamaney, yaptığı açıklamada “Siyonist rejim ağır bir cezayı beklemelidir. Bu saldırılar İran için bir son değil, direnişin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. Hamaney ayrıca şehit edilen komutan ve bilim insanlarının yerinin hızla doldurulacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ilk aşamasının tamamlandığını ve Natanz dahil olmak üzere birçok nükleer tesisin vurulduğunu açıkladı. Netanyahu, “Bu operasyon gerektiği sürece devam edecek. İran’ın nükleer silah geliştirme programını hedef aldık” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in saldırılarında ABD’nin yer almadığını belirtti. “İran bizi hedef almamalı” diyen Rubio'nun bu açıklamasına rağmen, İsrailli bir yetkili ABD ile “tam koordinasyon içinde” hareket ettiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, halkı olası İran misillemesine karşı uyardı. “Sığınaklarda beklemeye alışkın olduğumuzdan daha uzun süre kalmak zorunda kalabiliriz. Gıda stoğu yapın” dedi. İsrail’de OHAL ilan edilirken, ülke genelinde eğitim faaliyetleri durduruldu ve tüm toplantılar yasaklandı.

Saldırıların ardından Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını açıkladı. Tüm havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.