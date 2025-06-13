Ankara’da nefes kesen operasyon: Aranan 607 kişi yakalandı!

Ankara Valiliği, kent genelinde 6-12 Haziran tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamlı çalışmada toplam 607 kişi gözaltına alındı.

CEZA LİSTESİNDEKİ KİŞİLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada, yakalanan kişilerin cezai durumları detaylandırıldı. Buna göre: 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 214 kişi, ifade vermek üzere aranan 350 kişi olmak üzere toplamda 607 aranan şahıs emniyet birimleri tarafından yakalanarak adli işlemleri başlatıldı.

Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, polis ve jandarma ekiplerinin birlikte görev yaptığı belirtildi. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin kaldıkları adresler önceden belirlenerek tespit edildi ve operasyonlar planlı şekilde gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan kişilerin, haklarında kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda ilgili adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş cezası olanlar cezaevlerine gönderilirken, ifade işlemleri için arananların da yasal süreci başlatıldı.