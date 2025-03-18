Cenevre'de Kıbrıs toplantısı: Taraflar masada ama çözüm hâlâ uzak

Toplantı kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres, heyetlerle birebir temaslarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye heyetine ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti.

İkili görüşmelerin ardından genişletilmiş toplantıya geçildi. Ancak Kıbrıs müzakerelerinde resmi bir sürece geçilebilmesi için gerekli olan ortak zeminin hâlâ bulunamadığı belirtildi.

Türk tarafı, "egemen eşitlik" ve "Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı çözümü" savunmaya devam ederken, Kıbrıs Rum yönetimi ise "iki toplumlu, iki kesimli ve iki kurucu devletli federasyon" modelinde ısrarcı tutumunu sürdürdü.

Müzakerelerin geleceğine ilişkin somut bir ilerleme sağlanamasa da, görüşmelerin devam etmesi yönünde taraflar arasında görüş alışverişi yapıldığı aktarıldı.