Cezayir, Fransa'nın konsolosluk çalışanlarına 48 saat süre tanıdı

Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik gerilim arttı. Cezayir, Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanını 48 saat içinde ülkeyi terk etmeye çağırdı. Bu karar, Paris’in Fransa’daki Cezayir konsolosluğunda görevli bir çalışanı tutuklamasının ardından geldi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in kararını “haksız” olarak nitelendirerek, Cezayir makamlarını bu karardan geri adım atmaya çağırdı.

Fransa ile eski sömürgeleri arasındaki diplomatik ve siyasi krizler son yıllarda daha da tırmandı. Fransa’nın, koloni vergisi almaya devam ettiği Afrika ülkelerinden Burkina Faso, Mali ve Nijer de Fransız diplomatlarını sınır dışı etmişti. Bu ülkeler, Fransız yetkililerin iç işlerine karıştığını öne sürerek, diplomatların yanı sıra Fransız askeri güçlerinin de topraklarını terk etmelerini istemişti.