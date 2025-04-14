Bakanlar Kurulu toplantısında önemli başlıklar masaya yatırılacak: Suriye ve ABD ile görüşmeler

Erdoğan’ın Suriye ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme, toplantının önemli konuları arasında yer alacak.

Bakanlar Kurulu Toplantısı, 15 Nisan’da yapılacak ve kritik başlıklar masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin görüşmesinin ardından yapılacak ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olması öngörülüyor.

Toplantıda, İmralı heyetiyle yapılan görüşmenin detayları ele alınacak. Ayrıca, 18 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yapacağı görüşmeye dair gelişmeler tartışılacak. Süreçle ilgili yasal düzenlemeler ve alınacak yeni önlemler de gündeme gelecek.

Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirilen temaslar da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacak başlıklardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temaslarıyla ilgili yapılan takvim çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Erdoğan’ın olası Suriye ziyareti de toplantının bir diğer önemli konusu olacak. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmenin yeri ve zamanı üzerine çalışmaların netleşmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nda, zirai dondan etkilenen çiftçilerin sorunları da ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, toplantıda çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere dair bir sunum yapması öngörülüyor.