HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde! TUSAŞ'tan büyük adım

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜRKUŞ, yeni boyasıyla gökyüzüne yükseldi. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır.

Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda, HÜRKUŞ'un uçuş görüntüleri de paylaşıldı.