HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde! TUSAŞ'tan büyük adım

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli eğitim uçağı HÜRKUŞ'un yeni boyası ve tasarımıyla başarıyla uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde! TUSAŞ'tan büyük adım
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 TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜRKUŞ, yeni boyasıyla gökyüzüne yükseldi. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır.

Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda, HÜRKUŞ'un uçuş görüntüleri de paylaşıldı.

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