Grammy ödüllü rock grubundan Filistin'e destek

Grammy ödüllü dünyaca ünlü rock grubu Green Day, Coachella Müzik Festivali’nde sergilediği performansla sadece müzikseverleri değil, Filistin’e verdikleri destekle de dikkatleri üzerine çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Grammy ödüllü rock grubundan Filistin'e destek
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Deadline'ın haberine göre, grup 2004 yılında yayımlanan “Jesus of Suburbia” adlı şarkılarının sözlerinde anlamlı bir değişikliğe gitti. Konser sırasında solist Billie Joe Armstrong, orijinal sözlerde yer alan “Kurban edildiğinizde acıdan uzaklaşın” ifadesini şu şekilde değiştirdi:

"Acıdan kaçıyoruz, Filistinli çocuklar gibi / Yıkılmış bir evden hikayeler..."
Bu dokunaklı söz değişikliği, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Billie Joe Armstrong geçtiğimiz ay da aynı şarkının sözlerini, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’e gönderme yapmak amacıyla farklı bir şekilde değiştirmişti. Grup, son dönemde yaptığı bu hamlelerle sadece sahne performansıyla değil, politik mesajlarıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor.

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