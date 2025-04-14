Nükleer müzakerelerde ikinci perde: Roma’da kritik zirve

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun, 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Nükleer müzakerelerde ikinci perde: Roma’da kritik zirve
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 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, tıpkı ilk turda olduğu gibi ikinci görüşmelerde de Umman’ın arabuluculuk görevini üstleneceğini belirtti. Bekayi, müzakerelerde yalnızca nükleer meseleler ve İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının gündemde olduğunu vurguladı.

Taraflar, 12 Nisan’da Umman’ın başkenti Maskat’ta ilk kez bir araya gelmişti. Sözcü Bekayi, görüşmelerin neden doğrudan değil, dolaylı biçimde yürütüldüğünü ise şu sözlerle açıkladı:

“Doğrudan görüşme yapılmamasının nedeni, bunun etkili ve faydalı olmamasıdır. Karşı taraf tehdit dili kullandığı, güç gösterisine başvurduğu ve zorlayıcı bir yaklaşım sergilediği sürece, doğrudan bir müzakere İran İslam Cumhuriyeti için kabul edilemez. Ayrıca bu tür bir görüşmenin olumlu sonuçlar doğurması da mümkün değildir.”

Bekayi ayrıca, Umman’a ev sahipliği yaptığı ilk turdaki katkıları için teşekkür ederek, ikinci turun düzenlemelerinin de Umman tarafından yapılacağını söyledi.

İranlı sözcü, müzakere masasındaki öncelikli konunun yaptırımların kaldırılması olduğunu da vurguladı:

ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki temel yaklaşımımız, İran halkına karşı uygulanan zalimce ve hukuksuz yaptırımların sona erdirilmesidir. Bu, bizim ciddi ve temel talebimizdir ve görüşmelerde kararlılıkla takip edeceğiz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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