2 yıl sonra haber geldi: Şehit Nurettin Tokyürek’in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2 yıl sonra haber geldi: Şehit Nurettin Tokyürek’in naaşına ulaşıldı
Yayınlanma:

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır.”

Milli Savunma Bakanlığı, şehide bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

İngiltere'de çöp krizi: Ordu devreye girdiİngiltere'de çöp krizi: Ordu devreye girdiDünya
Trabzonspor’dan anlamlı vefa: Mattia Ahmet’in adı tribünde yaşayacakTrabzonspor’dan anlamlı vefa: Mattia Ahmet’in adı tribünde yaşayacakSpor
şehit naaşı
Günün Manşetleri
HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde!
İstanbul'da özel halk otobüslerinde kriz
Nükleer müzakerelerde ikinci perde
Emekli sabah 7’de kuyruğa girdi
İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe!
Bir haftada yarım milyona yakın sürücüye ceza kesildi
Bu geceden itibaren dikkatli olun!
Hasan Arat yumruklandı
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Günlük ortalama kaç kişi alkollü araç kullanıyor?
Çok Okunanlar
2 milyon TL’si olan dikkat! 2 milyon TL’si olan dikkat!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Altın için "düşüş" uyarısı geldi: İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı Altın için "düşüş" uyarısı geldi: İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak