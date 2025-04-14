2 yıl sonra haber geldi: Şehit Nurettin Tokyürek’in naaşına ulaşıldı

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır.”

Milli Savunma Bakanlığı, şehide bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı dileklerini iletti.