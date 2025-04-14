Bülent Ersoy'un serveti ortaya çıktı: Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası...

Akşam Gazetesi’nin haberine göre; Bülent Ersoy sadece İstanbul'da değil, Türkiye’nin önde gelen tatil beldelerinde de çok sayıda gayrimenkule sahip. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ersoy’un mal varlığı şu şekilde:

İstanbul’da 28 daire ve 4 ultra lüks villa

Bodrum, Marmaris ve Antalya’da villalar

İstanbul Fenerbahçe’de özel bir sauna

Fethiye’de bir benzin istasyonu

30 metrelik lüks yat

Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Sanat dünyasında her zaman ihtişamlı tarzıyla öne çıkan Ersoy’un gayrimenkul zenginliği, “Türkiye’nin en varlıklı sanatçılarından biri” unvanını da pekiştirmiş oldu.