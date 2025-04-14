Bülent Ersoy'un serveti ortaya çıktı: Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası...
"Diva" lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, bu kez sahne performansıyla değil, dikkat çeken mal varlığıyla gündeme geldi. Son olarak “Dünya Güzellerim Tatilde” adlı programda izleyici karşısına çıkan Ersoy’un sahip olduğu taşınmazlar ve yatırımlar adeta servet değerinde.
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Akşam Gazetesi’nin haberine göre; Bülent Ersoy sadece İstanbul'da değil, Türkiye’nin önde gelen tatil beldelerinde de çok sayıda gayrimenkule sahip. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ersoy’un mal varlığı şu şekilde:
İstanbul’da 28 daire ve 4 ultra lüks villa
Bodrum, Marmaris ve Antalya’da villalar
İstanbul Fenerbahçe’de özel bir sauna
Fethiye’de bir benzin istasyonu
30 metrelik lüks yat
Kiraya verdiği vinç ve dozerler
Sanat dünyasında her zaman ihtişamlı tarzıyla öne çıkan Ersoy’un gayrimenkul zenginliği, “Türkiye’nin en varlıklı sanatçılarından biri” unvanını da pekiştirmiş oldu.