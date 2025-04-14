Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutukluluğuna yapılan itirazlar, nöbetçi asliye ceza mahkemelerince reddedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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İmamoğlu ve Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmış ve görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte toplam 99 kişi hakkında;

suç örgütü yöneticiliği,
suç örgütüne üyelik,
irtikap,
rüşvet,
nitelikli dolandırıcılık,
kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve
ihaleye fesat karıştırmak
gibi suçlamalar yöneltilmişti.

İmamoğlu ve diğer şüpheliler, 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sonrasında yapılan tutukluluğa itiraz başvuruları ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

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