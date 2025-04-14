Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İmamoğlu ve Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmış ve görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte toplam 99 kişi hakkında;

suç örgütü yöneticiliği,

suç örgütüne üyelik,

irtikap,

rüşvet,

nitelikli dolandırıcılık,

kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve

ihaleye fesat karıştırmak

gibi suçlamalar yöneltilmişti.

İmamoğlu ve diğer şüpheliler, 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sonrasında yapılan tutukluluğa itiraz başvuruları ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.