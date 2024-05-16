Çin heyeti Vatan Partisi'ni ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçisi Cong Song, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti. Elçi Song ziyarette, "1970'lere dayanan Türk-Çin ilişkileri açısından Vatan Partisi'nin yeri çok kıymetli" dedi. Perinçek ise "Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Komünist Partisi insanlığın ilerlemesinde öncü bir konumda." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçisi Cong Song, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti.



Çin elçisi görüşmede, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in selamlarını ilettiğini ve en yakın zamanda buluşmayı dilediğini belirtti.



Song, "Yıllardır Çin-Türkiye arasındaki dostane iş birliği üzerinde büyük katkılarda bulundunuz ve Çin-Türkiye iş birliğinin daha da gelişmesini teşvik ettiniz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin insanlığın ilerlemesinde öncü konumda olduğunu söyledi.

- Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Komünist Partisi 1970’li yıllardan beri yani 54 yıldır yoldaşımız. Bütün insanlık için, insanlığın ortak kaderi için ortak davamız var. O ortak davamıza Çin Komünist Partisi’nin yaşadığımız yüz yılda ve 1949 devrimi öncesinden bu yana çok büyük katkıları oldu.

- Bütün Dünyada bu Çin mucizesi diye anılıyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz çünkü sosyalizmin başarıları, sosyalizmin mucizesi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 19 Mayıs'tan sonra Ankara'ya gideceğini ve Büyükelçi Liu Shaobin ile görüşmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.