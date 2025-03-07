Çin'den ABD'nin Gazze planına karşı sert açıklama

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı çıktı. Vang Yi, Gazze'nin "Filistinlilere ait olduğunu" ve "Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı.

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Çin'den ABD'nin Gazze planına karşı sert açıklama
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Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de basın toplantısı düzenleyen Vang Yi, Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalar yaptı. Vang, Gazze'nin statüsünü zorla değiştirmenin "barış değil, yalnızca kaos getireceğini" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, ABD'yi işaret ederek şunları söyledi: "Eğer büyük bir ülke, Gazze halkını gerçekten umursuyorsa, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesini gözeterek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamalı."

Vang, Orta Doğu'daki tüm tarafların farklılıklarını bir kenara bırakıp Filistin Devleti'ni desteklemesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası toplumun da İsrail ile Filistin arasında barışı teşvik etmek için mutabakat inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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