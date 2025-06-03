Çırağan'da barış trafiği: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes için yazılı şartlar

Görüşme sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Litvanya’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi dikkat çekti.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan, görüşmeyi “oldukça verimli bir buluşma” olarak değerlendirdi. Erdoğan, “En büyük dileklerimizden biri; Sayın Putin, Sayın Zelenski ve Sayın Trump’ı İstanbul ya da Ankara’da bir araya getirerek barış ortamını hızla tesis etmektir.” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılar ise taraflardan gelen açıklamalarla netleşmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapılan görüşmelerde insani takas başlığı altında yeni kategorilerde ve daha fazla sayıda mübadele konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Fidan, taraflara güvenleri için teşekkür etti.

Rusya heyeti ise ateşkese ilişkin iki teklifin ve üç başlıktan oluşan önerilerin yer aldığı bir mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. Söz konusu memorandumda Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi talep edildi. Ayrıca üçüncü ülkelerin askeri varlıklarının da çatışma sahasından dışlanması gerektiği belirtildi.

Memorandumda yer alan “Nihai çözümün temel parametreleri” başlıklı bölümde ise Ukrayna’nın askeri ittifaklara – özellikle NATO’ya – katılmasının reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

Aynı saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Litvanya’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Zelenski, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Barış ancak liderler düzeyinde doğrudan ve samimi bir diyalog kurulmasıyla mümkün olabilir. Ancak mevcut şartlarda bu kolay görünmüyor.” dedi.

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılması durumunda Türkiye’de düzenlenecek olası bir görüşmeye sıcak baktığı belirtildi.