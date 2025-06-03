Japonya’dan tıp dünyasını sarsan buluş: Tüm kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirildi!

Japonya'da Nara Tıp Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiromi Sakai liderliğindeki araştırma ekibi, kan transfüzyonlarına devrim niteliğinde bir yenilik kazandırdı. Bilim insanları, tüm kan gruplarıyla uyumlu, taşınması ve saklanması son derece pratik olan bir yapay kan türü geliştirdi.

Marketing Türkiye'ye göre, yeni ürün, "hemoglobin vezikülleri (HbV)" adı verilen mikro kapsüller içeriyor. Bu kapsüller, kullanım süresi dolmuş bağışçı kanlarından saflaştırılan hemoglobini taşıyor ve kırmızı kan hücrelerinin temel işlevi olan oksijen taşıma görevini üstleniyor.

AFETLERDE VE SAVAŞ ALANLARINDA HAYAT KURTARABİLİR

HbV’lerin en çarpıcı özelliği, tüm kan gruplarıyla uyumlu olması. Bu sayede acil durumlarda, savaş alanlarında ya da afet bölgelerinde kan grubu eşleştirmesi yapılmadan anında kullanılabilecek.

Dahası, yapay kan oda sıcaklığında iki yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Bu da soğuk zincir taşımacılığına ihtiyaç duymadan geniş coğrafyalarda kolayca dağıtım yapılabileceği anlamına geliyor.

Yapay kanın güvenliği ve etkinliği şu anda Japonya’da yürütülen klinik deneylerle test ediliyor. Sağlıklı gönüllülere 100 ila 400 mililitre arasında dozlar uygulandı ve sonuçlar dikkatle izleniyor. Hedef, 2030 yılına kadar bu ürünün yaygın tıbbi kullanıma sunulması.

Öte yandan, Chuo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teruyuki Komatsu'nun ekibi de benzer bir yapay kan projesi yürütüyor. Komatsu'nun yöntemi, hemoglobini albümin proteinleriyle kaplayarak iç kanamaları durdurma ve kan basıncını dengeleme gibi etkiler sağladı. Bu deneyler şimdilik hayvanlar üzerinde uygulanıyor.