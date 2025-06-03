Adana’da nefes kesen operasyon: 11 milyon kaçak makaron ele geçirildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine darbe vurdu. Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak ürünlerin depolandığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adresler ve bir kamyonette arama yaptı.

Yapılan detaylı aramalarda, tütünle doldurulmuş tam 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son dönemlerin en büyük yakalamalarından biri olan bu operasyon, dikkatleri yeniden Adana’daki yasa dışı tütün ticaretine çevirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.