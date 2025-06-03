Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı, büyük ikramiye tam 330.221.020,47 TL devretti! Milli Piyango Online üzerinden açıklanan çekiliş sonuçları milyonları heyecanlandırırken, talihliler gelecek çekilişe kilitlendi.
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Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her çekilişinde milyonları ekran başına kilitleyen Çılgın Sayısal Lotoda 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişin sonuçları açıklandı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, yaklaşık 330 milyon liralık devasa ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
İŞTE 2 HAZİRAN 2025 KAZANDIRAN SAYILAR
Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde belirlendi:
16 - 29 - 46 - 61 - 80 - 87
Joker: 6
SüperStar: 14
Sonuçlar, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com internet adresi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı.