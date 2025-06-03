Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı, büyük ikramiye tam 330.221.020,47 TL devretti! Milli Piyango Online üzerinden açıklanan çekiliş sonuçları milyonları heyecanlandırırken, talihliler gelecek çekilişe kilitlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
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Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her çekilişinde milyonları ekran başına kilitleyen Çılgın Sayısal Lotoda 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişin sonuçları açıklandı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, yaklaşık 330 milyon liralık devasa ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

İŞTE 2 HAZİRAN 2025 KAZANDIRAN SAYILAR

Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde belirlendi:
16 - 29 - 46 - 61 - 80 - 87
Joker: 6
SüperStar: 14

Sonuçlar, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com internet adresi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı.

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