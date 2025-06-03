Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her çekilişinde milyonları ekran başına kilitleyen Çılgın Sayısal Lotoda 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişin sonuçları açıklandı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, yaklaşık 330 milyon liralık devasa ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

İŞTE 2 HAZİRAN 2025 KAZANDIRAN SAYILAR

Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde belirlendi:

16 - 29 - 46 - 61 - 80 - 87

Joker: 6

SüperStar: 14

Sonuçlar, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com internet adresi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı.