Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin maliyeti 104 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantı yoluyla katıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor.

"11 İLDE KULLANILAMAZ HALE GELEN BİNA SAYISI 298 BİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde 298 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

- Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

"DEPREMİN MALİYETİNİN 104 MİLYAR DOLARI BULACAĞI TAHMİN EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin maliyetinin de 104 milyar doları bulacağının tahmin edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: