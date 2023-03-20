Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin maliyeti 104 milyar dolar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, depremin dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli afet olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantı yoluyla katıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
- Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor.
"11 İLDE KULLANILAMAZ HALE GELEN BİNA SAYISI 298 BİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde 298 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:
- Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.
"DEPREMİN MALİYETİNİN 104 MİLYAR DOLARI BULACAĞI TAHMİN EDİLİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin maliyetinin de 104 milyar doları bulacağının tahmin edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
- İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 130'a yakın ülkeden gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir. Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.
Kaynak: TRT Haber"Seninleyiz Türkiye" Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de görüşülecek Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na Ermenistan tepkisi Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu