Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan başbakanı Paşinyan ile görüştü
Zirve için Çin’in Tiencin kentinde bulunan Erdoğan, burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otelde gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da hazır bulundu.

Erdoğan ile Paşinyan’ın görüşmesinde Güney Kafkasya’da kalıcı istikrarın sağlanması, barışa yönelik atılacak adımlar ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceği ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

