Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan başbakanı Paşinyan ile görüştü

Zirve için Çin’in Tiencin kentinde bulunan Erdoğan, burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otelde gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da hazır bulundu.

Erdoğan ile Paşinyan’ın görüşmesinde Güney Kafkasya’da kalıcı istikrarın sağlanması, barışa yönelik atılacak adımlar ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceği ele alındı.