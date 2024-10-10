Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkeyi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ziyaretlerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve mevcut iş birliğinin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların masaya yatırılacağı belirtildi.

Erdoğan, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla üst düzey işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek. Arnavutluk ziyaretinde, Başbakan Edi Rama’nın katılımıyla Türkiye’nin finansmanıyla inşa edilen ve Balkanların en büyük camisi olan Tiran Namazgah Camisi’nin açılışını gerçekleştirecek.

Ziyaretin ikinci durağı olan Belgrad’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ayrıca, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanarak, ikili ilişkilerin yasal zeminini güçlendirmesi hedefleniyor.

Görüşmelerde, Balkanlar’daki gelişmelerin yanı sıra Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları gibi bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.