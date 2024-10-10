Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı bahçede yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü sırada, kimliği açıklanmayan bir kişi, Çerkez Eray’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çerkez Eray, olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Eray’ın ölümü mahallede büyük üzüntü yarattı.