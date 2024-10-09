Adana’da "mavi dil hastalığı" alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Yazıtepe Mahallesi'nde mavi dil hastalığına rastlanması nedeniyle karantina uygulamasına geçildiği bildirildi. Açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, çevredeki diğer mahallelere hayvan giriş çıkışlarının karantina süresi boyunca yasaklandığı belirtildi.

Mahallede, hastalığa karşı dezenfeksiyon işlemleri yapılırken, çevre ilaçlamaları da gerçekleştirildi. Ayrıca bölgedeki hayvan sahiplerine hastalıkla ilgili bilinçlendirme eğitimleri verildiği kaydedildi.