Adana’da "mavi dil hastalığı" alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda tespit edilen "mavi dil hastalığı" sebebiyle karantinaya alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana’da "mavi dil hastalığı" alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı
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 İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Yazıtepe Mahallesi'nde mavi dil hastalığına rastlanması nedeniyle karantina uygulamasına geçildiği bildirildi. Açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, çevredeki diğer mahallelere hayvan giriş çıkışlarının karantina süresi boyunca yasaklandığı belirtildi.

Mahallede, hastalığa karşı dezenfeksiyon işlemleri yapılırken, çevre ilaçlamaları da gerçekleştirildi. Ayrıca bölgedeki hayvan sahiplerine hastalıkla ilgili bilinçlendirme eğitimleri verildiği kaydedildi.

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