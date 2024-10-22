Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda kararlı adımlarla ikili ticaret hacminin artırılabileceğini vurguladı. Ayrıca Erdoğan, İsrail’in Orta Doğu'da uyarılara rağmen saldırılarını genişlettiğini belirterek, uluslararası toplumun bu saldırganlığı durdurmak için birlikte hareket etmesinin önemini dile getirdi. Türkiye'nin, BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulması için başlattığı girişime İtalya’nın vereceği desteğin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"TÜRKİYE, BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze, Filistin toprakları, Lübnan ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. İtalya’nın İsrail'in saldırgan tutumuna karşı gösterdiği tepkiyi yerinde bulduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

AİLE DEĞERLERİNE VURGU

Erdoğan ayrıca, İtalya Başbakanı Meloni’ye, LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön planda tutan yaklaşımından dolayı teşekkür etti.