Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, Devlet Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun." sözlerine yönelik doğrudan bir açıklama yapmadı fakat bunun fırsat olduğu mesajını verdi.

'CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz." dedi.

Bahçeli, açılımda vites yükseltti MHP eliyle Öcalan'a af

BAHÇELİ'NİN 'ÖCALAN' ÇAĞRISINA PERİNÇEK'TEN YANIT

Bahçeli'nin açıklamaları üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sert tepki gösterdi. Perinçek, "Bahçeli'nin konuşması hakkında ancak pervasızlık saptaması yapabiliyoruz. Bu hangi kanun hangi devlet? Ancak ABD ve İsrail kanunları olabilir. Bahçeli, PKK'ya cüret veriyor. Başka bir manası yok. Bu konuşmalar sürdürüldüğü zaman PKK'nın büyümesinden başka hiçbir sonuç gelmez. Bahçeli'yi PKK alkışlıyor. Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur." dedi.

TBMM'DE NELER OLDU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu olursa Öcalan'a af getirecek düzenlemenin önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." açıklaması yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti'den hızla 'destek' açıklaması geldi. DEM Parti kaynakları, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı." değerlendirmesi yaparken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, partisinin grup toplantısında konuşarak "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarına bir destek de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "Ne yapılacaksa TBMM'de yapılacak, şeffaflıkla yapılacak, tutulamayacak bir söz verilmeyecek ve samimiyetle yürütülecek. Tam bir mutabakat olmadan sonuç olmaz, olmayacak. Daha sonrası daha kötü başlayacak ve daha kötü üzüleceğiz." dedi.