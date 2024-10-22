Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt: "PKK, Bahçeli'yi alkışlıyor"

Bahçeli'nin açıklamaları üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek basın toplantısı düzenledi. Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bahçeli'nin konuşması hakkında ancak pervasızlık saptaması yapabiliyoruz. Bu hangi kanun hangi devlet? Ancak ABD ve İsrail kanunları olabilir. Bahçeli, PKK'ya cüret veriyor. Başka bir manası yok. Bu konuşmalar sürdürüldüğü zaman PKK'nın büyümesinden başka hiçbir sonuç gelmez. Bahçeli'yi PKK alkışlıyor. Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur.

'TÜRK MİLLETİ BU PLANI KABUL ETMEYECEK'

Türk Devletinin Suriye ile işbirliği girişimini dinamitlemeye dönük bir konuşma. Bahçeli, ABD-İsrail planını Türkiye'nin önüne koyuyor. Türk milleti bu planı kabul etmeyecek. MHP'nin Türk milletine bağlı yönetici ve üyeleri de bu plana teslim olmayacaktır. Türk milletinin, Türk devletinin, Türk milliyetçiliğinin Devlet Bahçeli'den umduğu hiçbir şey yoktur. O artık PKK'nın ve ABD-İsrail'in umududur. Hükümeti dağıtmaya, Türkiye'yi kaosa sürüklemeye dönük bir planın içinde.

'DEM PARTİ KAPATILACAK'

PKK'yı Amerika'nın elinden alamazsınız. Onların aralarındaki bağ sratejiktir. Onların hedefi Türkiye'yi ve bölge ülkelerini bölerek sözde Kürdistan, özde İkinci İsrail yaratmaktır. ABD-İsrail'siz PKK olmaz. Devlet Bahçeli kendisine verilen rolü oynuyor. Oyun kuran değil, oyuncudur. Devlet Bahçeli'nin sahneye itildiği bu planı bozguna uğratmak için bütün Türk milletini göreve çağırıyoruz. Türk milletinin Vatan Partisi var. Apo'dan destek alan planların geçerliliği yok. Geçerli olan şudur: DEM Parti kapatılacak.

'VATAN PARTİSİ'NDE ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Öcalan'ın Meclis'e gelip nutuk atma ihtimali sıfırdır. Ama şu olacaktır: DEM'liler İmralı'ya gideceklerdir. Orada birbirlerine istedikleri kadar nutuk atsınlar. Bütün vatanseverleri, halkçıları, devletçileri; bütün milletimizi ve öncüleri ABD-İsrail planlarına karşı Vatan Partisi'nde örgütlenmeye çağırıyoruz."