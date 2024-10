MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

DEM Partililere el uzatması ve Öcalan'a çağrıların ardından vites yükselten Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." dedi.

Fetullah Gülen'in ölümü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti, dileğim ihanetini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır." dedi.

Yenidoğan Çetesi'yle ilgili de konuşan Bahçeli, "Bebekleri sekiz bin lira almak için yoğum bakımda tutan insanı kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karasıdır. Yenidoğan çetesi değil bunlar olsa olsa tıbbi atık, kana susamış katiller grubudur. Konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra bir insan daha nasıl alçalabilir. Bunu güle oynaya karşılıklı marvalarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza, vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir, hangi ceza adaletin tecellisinin sağlayabilir. Bu olaylar geçiştirecek bir konu değildir" açıklaması yaptı.

'SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK'

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- İç ve işgal cephesi gemi azıya almıştır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Buna karşın bulaşık tipler vardır. Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapacaktır. İstanbul Baro seçiminde, başkan seçilen eski CHP'li ismin 4 maddeye dokunmayı ima etmesi yeni bir tuzağı göstermektedir. Anayasanın ilk 4 maddesine nasıl dokunulacağını açıklaması ikaz ve tavsiyemizdir. Baş olan ayaklar akıllı olsun, asabımızı bozmasın.

'FETÖ ELEBAŞINA BİLE DÜNYA KALMADI'

'SAĞLIK BAKANIMIZIN İSTİFASINI İSTEMEK HANGİ AKLA HİZMETTİR'

Kahredici olayları zincirleme halinde ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir. Bu olay aylar öncesinde tespit edilmiş ve bugünkü gibi konuşulmamış ve gündeme gelmemiştir. 47 kişi gözaltına alınmış ve22 kişi tutuklanmıştır. 10 özel hastane ruhsatı iptal edilip kapatılmıştır. Görevi kötüye kullanmak söz konusu değildir. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Sağlık bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Neyin hazırlığı kimlerin talimat ya da tembihidir bu. Bakanımızın istifasını isteyenlerin insan hayatına sahip çıkmak gibi dertleri yoktur. İşleri güçleri nifaktır. Bakanımızı İstanbul il müdürlüğü görevinden itibaren dürüst, tavizsiz tavrından dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır cezalandırılmasını bekliyorum. Görevini sabırla koruyan savcımız Yavuz Engin'i kutluyor tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Son söz her zaman bozkurtun olacaktır.

'HER VATANDAŞTAN 750 LİRA ALMAK YERİNE...'

Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmekte ve desteğimiz tamdır. Tek hanelere ineceğine inancım tamdır. MHP olarak yol haritamızı çizmiştik. Elimizden gelen her katkıyı vermeye her çalışmayı yapmaya varız. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı kabinemizin yanındayız, ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını, doğru politikalar ile Türkiye yoluna konulan takozları teker teker kaldırdıklarını görüyoruz.

Türk ve Türkiye yüzyılı aynı zamanda ekonomik sosyal reformlarla gelişecektir. Her vatandaştan 750 lira almak yerine tüm vatandaşlara artan zenginliklerden pay vermek hayal değil ulaşılacak seviyedir. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, evini geçindirecek, zorunlu harcamalarını endişesiz gerçekleştirecektir. Bunu sağlamak sadece boynumuzun borcu değil aynı zamanda şeref konumuzdur. Kayıt dışılığa neşter vurup enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz. Muhalefetin çizdiği olumsuz tabloyu başlarına külah diye geçireceğiz. Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.

'GELSİN TBMM'DE TERÖRİN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN'

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, değil gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.