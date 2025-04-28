Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı: Fırsatçılara karşı komite kuruldu

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yalnızca emlak fiyatlarında değil, temel ihtiyaç ürünlerinde de ciddi fiyat artışları yaşandı. Emlak ilanlarında fahiş artış yapanlara toplam 15,5 milyon lira para cezası kesilirken, e-ticaret sitelerinde çadır, fener, şarj aleti ve termos gibi ürünlerde de benzer bir fiyat yükselişi gözlendi.

Fahiş fiyat artışları, vatandaşların tepkisine neden oldu. Acil ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamak isteyen tüketiciler fiyatlardaki ani artışlara karşı ses yükseltirken, sektör temsilcileri de duruma müdahale etmek için harekete geçti.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı ve PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, fırsatçılara karşı bir komite oluşturduklarını açıkladı. Çevikoğlu, acil durum ürünlerinin fiyatlarının bu komite tarafından anlık olarak takip edildiğini belirterek, "Fiyat artışlarında olağanüstü bir durum tespit edildiği anda, ilgili ürünlerin satışı derhal durduruluyor" dedi.