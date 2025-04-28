Oteldeki toplantıda kamerayı bantlayan korumanın ifadesi ortaya çıktı

Çağlar Türkmen ifadesinde, "Kamera görüntülerinde yer alan iki şahsı tanımıyorum. Görüntülerde bulunan kişilerden biri ben değilim. Bant çekildikten sonra kamera açısından kimlerin geçtiği konusunda bilgi sahibi değilim. Kamera görüntülerini kapatan ben olmadığım için ne amaçla ve kimin talimatıyla kapatıldığını da bilmiyorum. Bu görüntülere dair herhangi bir bilgim yok" dedi.

"jammerlar rutin önlem amacıyla taşınır"

Görüntülerde otelin önüne gelen araçtan inip valiz taşıyan kişi olduğu sorulan Türkmen, "Araç İBB bünyesinde kullanılan bir araçtır ancak sahibinden emin değilim, kiralık da olabilir. Elimde taşıdığım valizde jammer cihazı bulunuyordu. Genellikle bu cihazların taşınması ekip şefleri tarafından söylenir fakat o gün kimin söylediğini hatırlamıyorum. Neden götürüldüğü hakkında da bilgim yok. Bu, rutin önlem amaçlı yapılan bir işlemdi" diye konuştu.

"kameraları ben bantladım"

Çağlar Türkmen, toplantı katındaki kameralara bant çeken kişinin kendisi olduğunu itiraf ederek, "Ekrem İmamoğlu’nun buraya geleceği bilgisi üzerine, daha önce Balıkçı Kahraman isimli restoranda yaşanan görüntü sızdırılması olayından sonra, İmamoğlu'nun gittiği yerlerdeki kameralar rutin olarak kapatılırdı. Bu karar koruma ekibi olarak bizim tarafımızdan alınmıştı. O gün de kimse bana ayrıca talimat vermedi, rutin uygulama kapsamında kameraları bantladım" ifadelerini kullandı.

"valizde jammer cihazı vardı"

Görüntülerdeki siyah ceketli, valiz taşıyan kişinin 34 EEC 632 plakalı aracın şoförü olduğunu belirten Türkmen, "Kendisinin ismini bilmiyorum ancak İBB bünyesinde şoför olarak çalışıyor. Taşıdığı valizde de jammer cihazı bulunuyordu. Neden getirildiği konusunda bir bilgim yok" dedi.

"İmamoglu'nun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum"

Türkmen, İmamoğlu'nun hangi katta ve kimlerle görüştüğü hakkında da bilgi sahibi olmadığını vurguladı: "Ekrem İmamoğlu’nun hangi katlara çıktığını ya da kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanıyorum. Toplantıların içeriğine dair hiçbir bilgim yok. Kameraların bantlanması ekipçe alınan rutin bir karardır. Valizdeki cihaz jammer’dır, başka bir şey bulunmamaktadır."