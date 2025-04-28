Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin göçmen politikalarını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den göndereceğini söylemişti. O zaman da ifade etmiştim, biz Suriye'deki muhacirleri göndermeyeceğiz. Biz göçü onların anladığı gibi değil, Mekke'den Medine'ye hicret olarak görüyoruz. Buradaki küçük muhacirler bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz onları yetiştirerek bugünlere getirdi. Ensar olmak işte böyle güzel bir şey," dedi.

Göç yönetimi programı hakkında

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nın başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, katkı sunan akademisyenlere ve uzmanlara teşekkür etti, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve ekibini tebrik etti. Göç konusundaki hassasiyeti vurgulayan Erdoğan, göçün günümüzde tüm dünyayı etkileyen bir mesele olduğunu belirtti.

Rakamlarla göç gerçeği

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen ve 165 milyonun üzerinde göçmen işçi bulunduğunu aktaran Erdoğan, mülteci sayısının 120 milyona dayandığını söyledi. Her dakika en az 20 kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, dünya nüfusunun yüzde 3,6'sının göçmen konumunda olduğunu, iklim değişikliği gibi faktörlerle bu oranın giderek arttığını ifade etti.

Acı tablo: botlar şişlenerek öldürülen göçmenler

Göç yollarında yaşanan insanlık dramlarına dikkat çeken Erdoğan, "Ege ve Akdeniz’de botları şişlenerek öldürülen göçmenleri hep birlikte gördük. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergâhında hayatını kaybetti. Suriye'den Avrupa'ya kaçan binlerce çocuğun nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. İnsanları göçe mecbur eden Batılı ülkeler, iş yükünü paylaşmaya gelince ortalıkta görünmüyor," diye konuştu.

Anadolu, tarih boyunca göçmen yurdu

Erdoğan, göçün Türkiye için yeni bir mesele olmadığını vurguladı: "Suriye'den kaçanların büyük çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Sudanlıların önemli bir kısmı da yine komşu ülkelere göç etti. Myanmar’dan Orta Afrika’ya kadar her yerde aynı trajedi yaşanıyor. Batılı ülkeler birkaç yüz mülteciyi kabul ederek bunu reklam malzemesi yapıyor. Türkiye, 3 kıtanın kavşak noktasında yer alıyor ve her dönem göç hareketlerinden etkileniyor. Anadolu toprakları tarih boyunca hep göçmenlere yurt olmuştur."