Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?

Vali Gül, "Okullarımız depremde hasar almadı, evlerimizden daha güvenli. Deprem toplanma alanları da dinamik bir süreç; İstanbul'da yaklaşık 5 bin 500 toplanma alanı bulunuyor. Önemli olan, deprem sırasında okul ve iş yerlerimizin dayanıklı olması" dedi.

Deprem sonrasında geçici barınma hizmetleri sağladıklarını anlatan Gül, perşembe ve cuma günlerinden itibaren belirli bölgelerdeki okulların açıldığını, okul bahçelerinin barınma alanı olarak kullanıldığını belirtti.

Meslek liselerinin lojistik destek sağladığını, yeme-içme organizasyonlarında görev aldığını, öğretmenlerin de gönüllü olarak sahada hizmet verdiğini vurgulayan Gül, 23 Nisan'daki deprem sırasında birçok vatandaşın panikle yaralandığına da dikkat çekti. Gül, "Depremde 173 hemşehrimiz merdivenlerden hızlı inerken ya da camdan atlayarak yaralandı. Afet farkındalık eğitimleriyle amacımız, panik yapmadan, sakin bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini öğrencilerimize ve velilerimize anlatmaktır" ifadelerini kullandı.