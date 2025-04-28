İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 52'ye çıktı! Operasyonlar sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, Cumartesi günü ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ilk etapta 47 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 51’e ulaştı.

İETT otobüslerinin bakımları ile ilgili usulsüzlükten sorumlu tutulan firari şüpheli Erkan Şimşek de dün gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 52’ye yükselmiş oldu.

Gözaltına alınan 52 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Pazar gününden itibaren şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.