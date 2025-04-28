İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 52'ye çıktı! Operasyonlar sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor. İkinci dalga operasyonlarda toplam 52 kişi gözaltına alınırken, firari bir şüpheli için aramalar devam ediyor. İşte operasyonun tüm ayrıntıları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 52'ye çıktı! Operasyonlar sürüyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, Cumartesi günü ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ilk etapta 47 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 51’e ulaştı.

İETT otobüslerinin bakımları ile ilgili usulsüzlükten sorumlu tutulan firari şüpheli Erkan Şimşek de dün gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 52’ye yükselmiş oldu.

Gözaltına alınan 52 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Pazar gününden itibaren şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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