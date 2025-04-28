68 ilde siber suç operasyonu: 169 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde 68 ilde düzenlenen dev siber operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk istismarı gibi suçlara karışan 169 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
68 ilde siber suç operasyonu: 169 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde siber suçlara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda 169 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 169 kişiden 20’si tutuklanırken, 43 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaatleriyle dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para transferine aracılık ettiği, ayrıca çocuk istismarı içerikli görüntüler sattığı tespit edildi.

Operasyonlar sırasında şüphelilere ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, soruşturmaların cumhuriyet savcılıklarınca sürdürüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında vatandaşları da uyararak, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ediyorum. Tanımadığımız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.

Vancouver’da festival dehşeti: 11 ölü, sürücü cinayetle suçlandıVancouver’da festival dehşeti: 11 ölü, sürücü cinayetle suçlandıDünya
Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
68 ilde siber suç operasyonu
Mehmet Uçum sokak eylemlerine dikkat çekti!
Elazığ’da deprem oldu
Ali Yerlikaya duyurdu!
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt
Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da artçılar devam edecek mi?
Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritikleşti Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritikleşti
68 ilde siber suç operasyonu 68 ilde siber suç operasyonu
Kara yollarında dikkat! Kara yollarında dikkat!