68 ilde siber suç operasyonu: 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde siber suçlara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda 169 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 169 kişiden 20’si tutuklanırken, 43 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaatleriyle dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para transferine aracılık ettiği, ayrıca çocuk istismarı içerikli görüntüler sattığı tespit edildi.

Operasyonlar sırasında şüphelilere ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, soruşturmaların cumhuriyet savcılıklarınca sürdürüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında vatandaşları da uyararak, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ediyorum. Tanımadığımız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.