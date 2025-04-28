Vancouver’da festival dehşeti: 11 ölü, sürücü cinayetle suçlandı

Kanada'nın Vancouver kentinde Filipinli topluluğun "Lapu Lapu Günü" kutlamalarının yapıldığı festivalde yaşanan dehşet ülkeyi yasa boğdu. 26 Nisan akşamı bir sürücü, etkinliğe katılan kalabalığın arasına aracını sürdü. Olayda yaşları 5 ila 65 arasında değişen 11 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

ŞÜPHELİ CİNAYETLE SUÇLANDI

Vancouver Polis Departmanından yapılan açıklamada, olay sonrası gözaltına alınan 30 yaşındaki Kai-Ji Adam Lo'nun, savcılık tarafından 8 kez ikinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi. Yetkililer, suçlama değerlendirmesinin devam ettiğini ve şüpheli hakkında daha fazla suçlama getirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Vancouver Polis Şefi Steve Rai, düzenlediği basın toplantısında, olayı "kent tarihindeki en karanlık gün" şeklinde nitelemiş, sürücünün zihinsel sağlık sorunları olduğunu ve daha önce bu konuda polisle birkaç kez etkileşimde bulunduğunu söylemişti.

Vancouver Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın "terör eylemi olmadığı" kaydedilmişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, X hesabından yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, ülkedeki Filipinlilere geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve durumu yakından takip ettiklerini belirtmişti.