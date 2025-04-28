Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 7 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde hasta almaya giden bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 7 yaralı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Kaza, Çanakkale-Biga kara yolunun Savaştepe kavşağında yaşandı. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, ihbara yetişmeye çalışan ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen ambulansın içinde sıkışan sağlık çalışanları S.Y, R.M ve H.A, olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı sağlık personeli, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan otomobilde bulunan 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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