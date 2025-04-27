Ali Yerlikaya duyurdu! Bir haftada yüzbinlerce sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını duyurdu. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden de 1 milyon 992 bin 787 işlem uygulandığını vurguladı.

"HIZ KAZANDIRMAZ, HAYATTAN ÇALAR"

Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmasının önemine değinen Yerlikaya, “Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun” ifadelerini kullandı. Bakanın bu mesajı, trafikte can güvenliğinin her şeyden önce geldiğine bir kez daha dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, 17-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaştı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 641 bin 525 aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, denetimlerde şu sonuçların elde edildiğini belirtti:

Hız ihlali yapan 162 bin 64 sürücüye işlem yapıldı.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68 araç tespit edildi.

Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672 sürücüye ceza kesildi.

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 kişiye işlem yapıldı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 araca işlem uygulandı.

Mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan 52 sürücüye ceza kesildi.

Toplamda ise 524 bin 100 araca ve sürücüye çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.