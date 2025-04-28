Vatan Partisi'nden devrimci çözüm: İstanbul'un deprem gerçeği

İktidar ve muhalefetin karşılıklı suçlamalarını eleştiren Özkan, “depremden sonra diz dövmek değil, felaketi önlemek gerek” dedi.

İstanbul’da 1,5 milyon riskli yapı stoğuna dikkat çeken Özkan, “İstanbul’da dönüşüm bugün başlasa maliyeti yaklaşık 50 milyar dolar olurken, deprem sonrası oluşacak hasar 300 milyar doları bulur. İnsan yaşamı ise hiçbir maliyetle ölçülemez. Ya 300 milyar doları kaybedeceğiz ya da 50 milyar dolarla geleceğimizi kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İktidar ve muhalefete sert eleştiri: "şov ve bozgunculukla bir yere varılmaz"

Özkan, hükümetin de muhalefetin de depremler sonrası “şov” yaptığını belirterek şöyle konuştu:

“Depremin ardından hükümet genel geçer açıklamalarla vatandaşı oyalıyor, muhalefet ise İBB Başkanı'nın cezaevinde olmasını bahane ederek görevlerini aksatıyor. Gerçek şu ki şehirlerimizin ranta açılmasına hepsi izin verdi ya da göz yumdu. Sorumlular sistem partileridir.”

Kentsel dönüşümde büyük açık: "kiptAŞ'la 750 yılda hazır oluruz"

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut bulunduğunu hatırlatan Özkan, KİPTAŞ'ın beş yılda yalnızca yaklaşık 7 bin konut yenilediğini belirtti. “Bu hızla İstanbul 750 yılda depreme hazırlanır” diyen Özkan, rant uğruna merkez bölgelerde dönüşüm yapıldığını, halkın ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini söyledi.

Vatan Partisi'nin deprem programı: risk yönetimi ve kamucu dönüşüm

Özkan, AFAD kurucularından Gökay Atilla Bostan başkanlığında hazırlanan “İstanbul Depremine Hazırlık Programı”nı kamuoyuyla paylaştı. Vatan Partisi'nin çözüm önerilerinden bazıları şöyle:

Kurtarma değil, koruma stratejisi: Depremden sonra enkaz kaldırmaya değil, vatandaşların enkaz altında kalmamasına odaklanılacak.

Ortak akıl: Merkezi ve yerel yönetimler ortak çalışacak, halk sürece katılacak.

riskli konutlara acil müdahale: 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü hızla tamamlanacak.

ekonomik zararların önlenmesi: Dönüşümün maliyeti 50 milyar dolar; olası depremin zararı ise 300 milyar dolar olacak.

Rantsal dönüşüme son: Kent yoksulları değil, kamu yararı esas alınacak.

Nüfus yoğunluğu azaltılacak: Sanayi Anadolu’ya taşınacak, İstanbul kültür ve finans merkezi yapılacak.

Milli güvenlik: İstanbul’un felakete açık hale gelmesi, ulusal güvenlik tehdidi yaratıyor.

Kanal İstanbul’a hayır: 20 milyar dolarlık kaynak üretime ve Anadolu’ya aktarılacak.

ormanlara ve dere yataklarına yapılaşma yasağı: Kuzeye yayılma planları durdurulacak.

deprem bütçesinin artırılması: İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesi artırılacak, laf değil icraat yapılacak.

İstanbul’un kayıkçı kavgalarına değil, bilimsel ve kamucu çözümlere ihtiyacı olduğunu belirten Özkan, “kurtarma değil koruma öncelikli bir İstanbul için çalışacağız” dedi.